В Киеве из-за футбольного матча изменится график работы транспорта: перечень маршрутов

На время проведения мероприятий, в случае необходимости, будут закрыты на вход и выход три станции метро.

В Киеве в эти выходные изменится движение транспорта в центре столицы с 18:00 18 сентября до окончания мероприятий 19 сентября.

Об этом сообщает "Киевский метрополитен" со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры.

В частности, движение будет организовано по следующим маршрутам:

троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н — соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше по собственной трассой;

№№ 5, 7, 8, 17, 93-Н и 94-Н — соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов, просп. Леся Курбаса до б-ра Тараса Шевченко по собственному маршруту, далее — ул. Леонтовича — ул. Богдана Хмельницкого — ул. Пирогова — б-р Тараса Шевченко, дальше по собственной трассой; автобусы № 20 — от ж/м Корчеватое до ул. Большой Васильковской по собственному маршруту, далее — ул. Саксаганского — ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту;

№ 20 — от ж/м Корчеватое до ул. Большой Васильковской по собственному маршруту, далее — ул. Саксаганского — ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по собственному маршруту; автобусы № 24 — на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

№ 24 — на участках от Национально музея истории Украины во Второй мировой войне до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет"; автобусы № 114 — на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет";

№ 114 — на участках от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" до ст. м. "Университет"; автобусы № 118 — от ст. м. "Черниговская" до ул. Бассейной по собственному маршруту, далее — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского — ул. Победы — ул. Борщаговская — ул. Академика Янгеля — ст. м. "Политехнический институт" — ул. Победы — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Шота Руставели — ул. Бассейная, дальше по собственному маршруту.

Кроме этого будут внесены изменения в движение автобусных маршрутов №№ 189, 231, 429, 433 и 545.

"Обращаем внимание, что на время проведения мероприятий, в случае необходимости, будут закрыты на вход и выход станции метро" Площадь Льва Толстого "," Дворец Спорта "и" Театральная ". Движение поездов через указанные станции будет происходить без остановки", — сообщили в Киевском метрополитене.

Напомним, что вд 17-го по 19 сентября будут сыграны матчи 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). В этот уикенд "Динамо" примет "Александрию", а "Шахтер" встретится с "Мариуполем".

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