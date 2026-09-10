В Киеве после российских атак есть не все продукты / © Hromadske.ua

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Полупустые полки супермаркетов и цены на продукты, которые не прекращают расти, стали новой реальностью для киевлян. Москва системно бьет по складам и логистическим цепям, которые обеспечивают гражданскую жизнь украинцев.

Об этом пишет The Guardian.

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Из-за целенаправленных ударов РФ по логистике в Киеве исчезают продукты из супермаркетов

68-летняя Валентина Свешникова, вынужденная жить на небольшую пенсию, покупает сухую колбасу с полупустых полок местного магазина и со страхом наблюдает за удорожанием базовых товаров. Она убеждена, что «Россия стремится сделать жизнь украинцев невыносимой и невозможной, и ей это удается».

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Воздушные атаки РФ на склады продовольствия вблизи украинских городов уже привели к пробелам в ассортименте и грозят очередным скачком цен. Особенно тяжелый удар получила столица. Временная тишина, которую соблюдали для безопасного проезда американских переговорщиков на выходных, внезапно оборвалась в ночь на понедельник: массированная атака реактивных дронов и баллистических ракет унесла жизни двух человек.

Несмотря на то, что в супермаркете Novus, где скупается Свешникова, многие полки пустуют, закаленные четырьмя годами войны горожане сохраняют спокойствие. 40-летняя Дарья Малюкова признается, что ситуация страшная, но бежать она не собирается.

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий предупреждает, что из-за разрушения складской инфраструктуры продовольствие может подорожать на 2,5%. Впрочем, соучредитель компании Bureau of Wine, владеющей супермаркетами Goodwine, Дмитрий Крымский дает гораздо менее оптимистичный прогноз — до 15%.

1 сентября один из складов Крымского под Киевом уничтожил российский удар, сведя на нет имущество на четыре миллиона евро. Атаки сильно ударили по бизнесу.

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По его словам, цены пойдут вверх не из-за физической нехватки товаров, а из-за затрат на перестройку логистики, чтобы сделать ее более устойчивой к предстоящим обстрелам. Сейчас предприниматель рассматривает несколько сценариев: от переноса складских мощностей в соседнюю Польшу до использования подземных хранилищ и дробления запасов между многими мелкими объектами.

Предприниматели понимают, что теперь нельзя иметь один большой склад. Последнее попадание не стало сюрпризом для мужчины — это уже третий разгромленный склад компании с начала полномасштабной войны. В 2022 году россияне уничтожили имущество на 15 млн евро, а в июле этого года еще на полтора.

Ситуацию усложняют и постоянные воздушные тревоги: из-за опасности персоналу удается работать только по 3–4 часа в сутки, что критически тормозит отгрузку.

Нынешняя волна российских атак выпала на очень тяжелый для страны период. С конца августа Киев ежедневно страдает от шквала дронов и ракет, которые уже унесли десятки жизней и разрушили важные объекты. Кроме пищевых складов, враг целенаправленно уничтожает логистические хабы e-commerce и медицинские запасы. Так, в ночь на среду россияне попали в один из главных складов ВОЗ с гуманитарной помощью на окраине столицы.

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В пятницу на территории фармкомпании «Биокон» спасатели все еще разбирали завалы, а в воздухе стоял стойкий запах пожарища. В заявлении компании говорится, что обстрел уничтожил трехмесячный запас лекарств, из-за чего работу предприятия пришлось полностью остановить.

Люди не поддаются панике как в начале войны

Впрочем, ажиотажной панической скупки продуктов, как это было в 2022 году, пока не наблюдается.

«Какой смысл? У меня есть немного запасных продуктов, например, овсяная каша, а остальные — овощи, фрукты — зачем покупать? Они просто сгниют. Я пытаюсь справиться с сегодняшней проблемой. Я стараюсь не думать о будущем», — пожимает плечами 54-летняя Ирина Месянжинова в супермаркете АТБ в Броварах, неподалеку от сожженных складов.

В комментарии для The Guardian глава Минагрополитики Тарас Высоцкий подтвердил, что в результате последних атак были уничтожены или существенно повреждены логистические хабы абсолютно всех ведущих торговых сетей — Novus, «АТБ», «Сільпо» и «Фора».

«Эта волна ударов является самой массовой с начала полномасштабного вторжения. Если в 2022 году враг атаковал преимущественно экспортно-сельскохозяйственную инфраструктуру, а в последующие годы уничтожал энергетический сектор, то атаки августа-сентября 2026 года являются системной атакой на внутреннюю систему жизнеобеспечения гражданского населения. Враг целенаправленно пытается уничтожить логистику, которая снабжает украинские города продовольствием», — подчеркнул Высоцкий.

36-летняя тревел-менеджер Елена Жук подытожила общий настрой украинцев в это время:

«Эти обстрелы — не первые во время войны. Мы выживем. Мы не умрем от голода».

Россия бьет по складам с продуктами: последствия

Напомним, российские атаки на склады и логистические объекты с продуктами могут повлечь лишь временные перебои с отдельными товарами, но угрозы голода или масштабного дефицита в Украине нет.

Последствия ударов зависят от возможности быстрой замены уничтоженного товара через другие маршруты поставки, поэтому наиболее вероятным последствием является лишь локальная нехватка определенных позиций.

По словам кандидата экономических наук и эксперта аналитического центра «Объединенная Украина» Алексея Уса, украинский рынок способен оперативно перестраивать цепи поставок внутренней продукции. Однако с заменой импортных товаров ситуация может быть более сложной, если повреждения испытывают ключевые точки их хранения или распределения.

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