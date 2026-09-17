В Киеве из-за вражеских обстрелов пострадал университет Шевченко: детали

Обстрел РФ

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В Киеве в результате российских обстрелов 16 сентября пострадал Киевский национальный университет Шавченко. повреждено здание спортивного комплекса.

Об этом сообщил и.о. ректора вуза Валерий Копейко.

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Что известно о последствиях атаки

По данным университета, в результате атаки выбило остекление фасада, частично сорвало облицовку и повредило внутренние помещения здания.

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Предварительно обошлось без пострадавших. Место происшествия взяли под охрану, а правоохранители задокументировали повреждения.

В университете отметили, что в ближайшее время начнут работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденного здания.

"Университет выстоит и восстановится", - подчеркнули в учебном заведении.

Напомним, Россия утром 17 сентября продлила массированную атаку на Украину после ночного ракетного удара. В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы, в результате атаки пострадали 19 человек, среди них двое детей. Девять пострадавших госпитализировали. В Подольском районе столицы зафиксировали попадание в складское и административное здание, возникли пожары. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников над рядом областей. Также ночью российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью и Харькову, где были зафиксированы попадания и повреждения гражданской инфраструктуры.

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