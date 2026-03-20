В Киеве избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха: все подробности от потерпевшего и ТЦК

Владимир Балух заявил об избиении в столичном ТЦК / © соцмережі

В Киеве разгорелся скандал вокруг бывшего политзаключенного и крымского активиста Владимира Балуха. По словам потерпевшего, он был избит в помещении территориального центра комплектования. В самом ведомстве применение силы отрицают. Полиция приступила к проверке.

ТСН.ua собрал все подробности об инциденте.

Что известно об избиении бывшего политзаключенного

Народный депутат Владимир Арьев первым сообщил об инциденте на своей странице в Facebook. Он утверждает, что Балуха, у которого инвалидность II группы и металлическая пластина в черепе, били по голове в помещении ТЦК.

«Героя сопротивления российской оккупации Крыма, бывшего пленного путинского фашизма Балуха Владимира избили в Шевченковском районном ТЦК в Киеве. Его, инвалида 2 группы… били по голове в помещении ТЦК. Потом всю ночь держали в наручниках. Забрали вчера после суда над Романом Червинским… Когда он попросил отобранный телефон, получил побои», — написал Арьев.

Депутат также добавил, что считает такие действия ТЦК сознательной дискредитацией мобилизации и местью за жесткую критику власти.

Заявление Владимира Балуха о задержании и травмах

Сам потерпевший в комментарии изданию «Суспільне Крим» подтвердил факт задержания и наличия телесных повреждений — ушиба грудной клетки и плеча. Он рассказал, что его задержали сразу после визита в полицию.

«Подал на меня заявление прокурор по делу Червинского — якобы я нецензурной бранью его оскорбил, и пригласили меня дать объяснения в Печерском райотделе. Я приехал, дал объяснение, а после этого на выходе, буквально в двух метрах, стоял бусик — меня затолкали в него и отвезли в ТЦК, сказав, что я якобы в розыске. Все были в военной форме, но фамилий никто не называл, никто не показал документов», — заявил Балух.

В настоящее время Владимир Балух находится в медицинском учреждении, где дает показания правоохранителям.

Позиция Киевского городского ТЦК и СП

В столичном ТЦК на официальной странице Facebook опровергли обвинения в избиении. В ведомстве сообщили, что гражданин был доставлен в учреждение работниками полиции как нарушитель воинского учета, находившийся в розыске с 27 июня 2025 года.

«Информации в реестрах о пребывании его в плену, присвоения ему званий или наград не было, права для отсрочки у него не было, он не был забронирован и подлежал призыву на военную службу во время мобилизации. Гражданин был направлен для прохождения ВВК. Содействия со стороны военнообязанного процессу прохождения ВВК и уточнения данных не было, что увеличивало его время пребывания в ТЦК и СП. В дальнейшем прохождение им военно-врачебной комиссии было приостановлено», — заявили в ТЦК.

Согласно заявлению ведомства, данные об инвалидности Владимира Балуха появились только при обновлении информации через другие реестры. В ТЦК отметили, что у мужчины была инвалидность 2 группы, однако «по неизвестным причинам он не оформил в установленном законом порядке отсрочку». После вручения повестки с требованием устранить нарушение учетных данных он покинул здание.

«За все время пребывания гражданина в помещении ТЦК и СП к нему со стороны военнослужащих никаких противоправных действий не предпринималось, физическая сила или средства сдерживания не применялись. Претензий к руководству ТЦК лично он не высказывал и с жалобами не обращался», — отметили в ведомстве.

По факту публикации народного депутата Владимира Арьева руководством Киевского городского ТЦК и СП инициировано служебное расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

Заявление полиции Киева

Столичные правоохранители официально подтвердили, что изучают обстоятельства происшествия. Следственно-оперативная группа уже выехала в больницу для снятия показаний и принятия заявления от потерпевшего.

«В медицинское учреждение направлена следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств и принятия заявления. Решается вопрос правовой квалификации события», — отметили в пресс-службе полиции Киева.

Что известно о Владимире Балухе

Владимир Балух — известный украинский общественный активист и бывший политзаключенный Кремля. Уроженец Крыма стал символом сопротивления российской агрессии на полуострове после событий 2014 года. Отказавшись от российского паспорта, Балух демонстрировал открытую проукраинскую позицию, за что подвергся системным преследованиям со стороны оккупационных властей.

В декабре 2016 года активиста арестовали по сфабрикованному обвинению. Свою свободу он получил только в сентябре 2019 года, вернувшись в Украину в рамках большого обмена пленными между Киевом и Москвой.

Напомним, еще раньше освобожденный политзаключенный Владимир Балух был жестоко избит в сентябре 2020 года. После этой ситуации он разместил пост в соцсети. Тогда активист сообщил, что уже два месяца находится на реабилитации в специализированной клинике и готовится к важной операции.