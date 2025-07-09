В Киеве изменят выдачу пропусков во время комендантского часа: как это будет работать

В Киеве изменят выдачу пропусков / © ТСН.ua

Реклама

В Киеве работают над внедрением IT-решения для полного контроля за выдачей пропусков, в том числе разрешающих передвижение во время комендантского часа. Это должно сделать невозможным злоупотребления, которые ранее приводили к бесконтрольному распространению таких документов, сообщил представитель, занимающийся этим вопросом.

Об этом рассказал начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко в интервью Укринформу.

По его словам, до начала анализа этой проблемы тысячи пропусков выдавались разным предприятиям, а также лицам, которые не имели никакого отношения к критической или важной деятельности. При попытках выяснить, кому именно выдавались эти документы, только военный из четырех ответственных лиц (включая трех гражданских заместителей мэра Киева Виталия Кличко) предоставил некий отчет. Единственная полученная информация — общая цифра около 15 тысяч пропусков, выданных с 2022 года.

Реклама

«Конечно, это неправильно. В других регионах, например в Виннице, облгосадминистрация внедрила классный электронный механизм пропусков — так и должно быть. Тем более в XXI веке, когда все с телефонами, а в Киеве есть инструмент „Киев цифровой“», — отметил собеседник.

Выдача новых пропусков фактически прекращена, за исключением крайне необходимых случаев. Целью является полный отказ от бумажных пропусков и переход на электронные документы, что потребует значительных усилий по разработке и внедрению нового продукта. Поиск внебюджетных средств продолжается из-за отсутствия плодотворной коммуникации и тормозящей процесс координации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве зафиксированы новые случаи выдачи пропусков для передвижения во время комендантского часа без обоснованной необходимости.