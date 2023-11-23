В Киеве коммунальщик придумал, как "бесплатно" получить Iphone: чем все закончилось

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
В Киеве коммунальщик присвоил телефон Iphone 14 Pro Max и видеорегистратор. За это он должен заплатить более 34 тыс. грн штрафа.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Киева.
По данным суда, слесарь КП "Киевтеплоэнерго" в Интернете заказал телефон Iphone 14 Pro Max и видеорегистратор через "Новую почту". За товар он должен был заплатить 22 тысячи гривен.
На почтовом отделении коммунальщик заменил телефон и видеорегистратор муляжем и отказался от товара.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Суд признал жителя Киева виновным по ч. 1 ст. 190 УК Украины. Он должен оплатить 34 тыс. грн штрафа. Также он должен заплатить 1912 грн. за проведение судебных экспертиз. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, суд отправил жительницу Николаевской области на работу и заставил ее отдавать 10% государству.
Читайте также:
- Мошенники собирают средства якобы на ВСУ от имени главы Макаровской громады: что известно
- В Чернобыльском заповеднике показали природные явления сказочной красоты: фото
- В Киеве двое преступников напали у подъезда на мужчину и украли у него два миллиона гривен (фото)