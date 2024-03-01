В Киеве кошек замучили в подвале: полицию обвиняют в бездействии

Зоозащитники готовят заявление о бездействии киевской полиции по делу о жестоком обращении с животными.

Из-за установленных в подвале многоэтажек в Киеве решеток погибли коты. После огласки полиция открыла уголовное производство, но зоозащитники обвиняют правоохранителей в бездействии.

Об этом сообщила юрист благотворительной организации Help Animals Of Ukraine Марина Суркова в комментарии hromadske.

По ее словам, активисты заметили закрытого за решетками кота, но глава домоуправления отказался открыть дверь и выпустить из подвала животное. Тогда на место происшествия позвали участкового инспектора, с ведома которого решетку срезал один из волонтеров. В ответ на такое "самоуправство" домовладельцы вызвали следственно-оперативную группу.

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“Они [волонтеры] вошли в подвал и нашли два трупа котиков. Я подошла к следственно-оперативной группе, которая уже была на месте. Я попросила зафиксировать, они отказались. Просила осмотреть место происшествия и составить соответствующий протокол, забрать трупы как доказательство – они тоже отказались”, – говорит юрист.

После этого зоозащитники вызвали еще один полицейский наряд, но тоже не добились ничего.

Марина Суркова утверждает, что полиция открыла уголовное производство по жестокому обращению с животными только после огласки. После этого к ней позвонили, спрашивая о трупах кошек.

“Я говорю, извините, я за вашими следователями бегала с этими трупам, просила их забрать как вещественное доказательство. Они от меня убегали”, — сказала юрист, добавив, что заявление о бездействии полиции обязательно будет.

Нацполиция пока не ответила на запрос hromadske по поводу этой ситуации.

Напомним, ранее в Киеве на Теремках неизвестные взорвали известный дом для кошек, который называется "Котохата", в результате чего многие животные погибли и получили ранения.

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