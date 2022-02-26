Ликвидация пожара в Соломенском районе после попадания снаряда в склады / Пресс-служба МВД Украины

В Киеве ликвидировали пожар в складских зданиях на Соломенке: есть погибшие

В Киеве ликвидировали пожар в складских зданиях на Соломенке: есть погибшие

Из-за попадания снаряда погибли люди.

В Соломенском районе Киева удалось ликвидировать пожар в складских зданиях и гаражах после попадания снаряда. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что в результате попадания снаряда погибли 2 человека.

К тушению были привлечены 20 человек и 5 единиц техники.

Напомним, в Киеве на улице Лобановского, 6а российская ракета попала в многоэтажку. Она разрушила квартиры примерно на шести этажах. По предварительной информации от ГСЧС, жертв нет.