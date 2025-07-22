В Киеве, Львове и Днепре проходят митинги против закона по САП и НАБУ (фото)

Митинг против принятия закона о НАБУ и САП. Фото Facebook Алексей Паныч

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В Киеве и Львове начались митинги против принятия законопроекта, упраздняющего независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом передает корреспондент ТСН с места происшествия.

В столице сотни людей собрались возле театра имени Франко, недалеко от правительственного квартала. Люди держат множество плакатов в поддержку НАБУ и САП, а также обвиняют власть в произволе.

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«Вето на закон» «Нет коррупции во власти», — скандируют протестующие.

Фото Натальи Нагорной/ТСН

Фото Алексея Паныча

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

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В ЦЕНТРЕ КИЕВА СОБИРАЮТСЯ ПРОТЕСТУЮЩИЕ из-за принятыя в ВР закона о НАБУ и САП

Львов

Как передает «Эспрессо», во Львове протестующие собрались у памятника Шевченко.

Днепр

Как добавляет «Радио Свобода», митинг также проходит в Днепре. В центре Днепра собралось на акцию около полусотни человек, призывающих наложить вето на законопроект 12414 относительно НАБУ и САП.

Митинг против закона по НАБУ и САП в Днепре / © Радіо Свобода

Напомним, что сегодня, 22 июля, Верховная Рада одобрила скандальный законопроект, отдельные пункты которого ликвидируют независимость НАБУ и САП и подчиняют их деятельность генпрокурору.

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В то же время многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подписывать этот закон.

Против закона высказались также и в Еврокомиссии.