В Киеве, Львове и ряде регионов исчез свет: что произошло

В Киеве, Виннице, Львовской, Черниговской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и других областях начались плановые отключения электроэнергии.

Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, часть Львова осталась без света из-за технических проблем на одной из подстанций, пострадавшей из-за ракетных ударов россиян.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей города уменьшить потребление электросети. Когда возобновят услугу, пока неизвестно.

"Из-за ракетных ударов из строя выведены 4 важные электроподстанции на территории Львовской области. Поэтому есть серьезные проблемы со стабильным электроснабжением в городе. Энергетики делает все возможное, чтобы выйти из кризисной ситуации. Это требует времени. Прошу отнестись с пониманием к этой ситуации. Враг пытается. нас дестабилизировать, но мы не сдамся", — написал мэр.

Ранее в КГГА и ДТЭК Киевские электросети предупреждали об отключении электроэнергии. Киев разделили на три очереди отключения электричества. Время отсутствия света не превышает 4 часов. Если будет необходимо – будут отключать еще одну очередь.

Киев и область поделены по следующему принципу:

1 очередь – с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00

2 очередь – с 12:00 до 16:00

3 очередь – с 16:00 до 20:00.

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий отметил, что вторые сутки электричества работают над восстановлением электро и водоснабжения, связи. Около 60 тысяч абонентов остаются без подачи электроэнергии, больше всего – в Шосткинском районе. Относительно веерных отключений в регионе, глава области подчеркнул, что они будут, пока будет продолжаться стабилизация системы.

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Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что часть Хмельницкого осталась без электроснабжения из-за технических проблем, возникших на одной из подстанций. По его словам, аварийные службы работают по устранению проблем. Кроме этого, он отметил, если в течение часа не смогут возобновить электроснабжение, вынуждено будет приостановлено и водоснабжение.

Накануне власти предупреждали украинцев, что аварийные отключения могут быть применены тогда, когда имеющиеся мощности не могут полностью покрыть потребление в энергосистеме.

В Офисе президента проинформировали, что по состоянию на данный момент из-за ракетных обстрелов России 105 населенных пунктов остаются обесточенными.

Атака России по энергетической системе Украины

Российские военные в течение двух дней – 10 и 11 октября – атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за ракетных обстрелов 10 октября 90% Львова осталось без электричества. 11 октября оккупанты нанесли еще один ракетный удар по энергетической инфраструктуре, было полностью уничтожено несколько подстанций.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в связи с массированными обстрелами РФ в Украине могут быть веерные отключения электричества в течение нескольких дней.