ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
184
Время на прочтение
1 мин

В Киеве люди перекрыли дорогу из-за длительных отключений света

У людей отсутствует электроснабжение уже третьи сутки.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Киев накрыли блэкауты

Киев накрыли блэкауты / © Associated Press

В Киеве жители домов по проспекту Свободы перекрыли движение транспорта в Подольском районе. Люди блокируют движение по улице из-за отсутствия электроснабжения, которого у них нет уже третьи сутки.

В Сети сообщают, что перекрытие произошло у дома №28 на проспекте Свободы.

В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что на месте происшествия уже работают правоохранители.

«На месте происшествия уже работают патрульные. Они общаются с гражданами», — уточнили в ведомстве.

Напомним, ситуация со светом в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, на 6 ноября в столице постоянные и все более серьезные проблемы с энергопитанием и водоснабжением.

«Киев функционирует в сложнейших условиях. Городские власти делают все для жизнеобеспечения столицы и прорабатывают различные варианты развития событий, поскольку враг усиливает атаки на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения», — заявил накануне мэр города Виталий Кличко.

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил 5 ноября, что правительство передаст Киеву дополнительные 10 генераторов для объектов водоканала.

«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», — отметил премьер.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie