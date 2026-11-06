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- Украина
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В Киеве люди перекрыли дорогу из-за длительных отключений света
У людей отсутствует электроснабжение уже третьи сутки.
В Киеве жители домов по проспекту Свободы перекрыли движение транспорта в Подольском районе. Люди блокируют движение по улице из-за отсутствия электроснабжения, которого у них нет уже третьи сутки.
В Сети сообщают, что перекрытие произошло у дома №28 на проспекте Свободы.
В полиции Киева ТСН.ua сообщили, что на месте происшествия уже работают правоохранители.
«На месте происшествия уже работают патрульные. Они общаются с гражданами», — уточнили в ведомстве.
Напомним, ситуация со светом в Киеве остается чрезвычайно сложной из-за массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.
В частности, на 6 ноября в столице постоянные и все более серьезные проблемы с энергопитанием и водоснабжением.
«Киев функционирует в сложнейших условиях. Городские власти делают все для жизнеобеспечения столицы и прорабатывают различные варианты развития событий, поскольку враг усиливает атаки на энергетику и теплогенерацию, на системы водоснабжения», — заявил накануне мэр города Виталий Кличко.
Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил 5 ноября, что правительство передаст Киеву дополнительные 10 генераторов для объектов водоканала.
«Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания», — отметил премьер.