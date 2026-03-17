В Киеве мать с ребенком оказались на льдине вдали от берега: чем все завершилось (видео)
Мать и девочка оказались в ловушке на льду в 200 метрах от берега.
В Киеве спасатели провели операцию по спасению женщины и ее малолетней дочери на заливе Оболонь. Вечером 17 марта потерпевшие оказались на отколотой льдине в 200 метрах от суши.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева.
По информации спасателей, инцидент произошел на улице Приречной. Сообщение о людях, нуждающихся в помощи на льду, поступило в службу спасения в 18:06.
Как выяснилось, во время прогулки у водоема девочка выбежала на лед. Мать пыталась унести ребенка, однако в этот момент льдина откололась. Из-за стремительной оттепели семья оказалась в ловушке и начала дрейфовать в центр залива.
«С помощью аэроглисера спасатели добрались до пострадавших, находившихся в 200 метрах от берега и доставили их на берег», — сообщили в ведомстве.
К счастью женщина и ребенок не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели отмечают, что с приходом теплый лед становится критически опасным. Из-за весеннего солнца ледяной покров стремительно тает, а берега становятся скользкими, что повышает риск падения в воду.
Напомним, в Украине началось таяние льда. Синоптики объяснили, почему визуально крепкий лед может провалиться.
Ранее мы писали, что в Харькове на водоеме провалились шесть детей. Местный житель спас четырех, однако двое ребят погибли.