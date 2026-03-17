В Киеве мать с ребенком оказались на льдине вдали от берега: чем все завершилось (видео)

В Киеве мать и дочь оказались на льдине вдали от берега / © скриншот с видео

В Киеве спасатели провели операцию по спасению женщины и ее малолетней дочери на заливе Оболонь. Вечером 17 марта потерпевшие оказались на отколотой льдине в 200 метрах от суши.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

По информации спасателей, инцидент произошел на улице Приречной. Сообщение о людях, нуждающихся в помощи на льду, поступило в службу спасения в 18:06.

Как выяснилось, во время прогулки у водоема девочка выбежала на лед. Мать пыталась унести ребенка, однако в этот момент льдина откололась. Из-за стремительной оттепели семья оказалась в ловушке и начала дрейфовать в центр залива.

«С помощью аэроглисера спасатели добрались до пострадавших, находившихся в 200 метрах от берега и доставили их на берег», — сообщили в ведомстве.

К счастью женщина и ребенок не пострадали, медицинская помощь им не понадобилась. Спасатели отмечают, что с приходом теплый лед становится критически опасным. Из-за весеннего солнца ледяной покров стремительно тает, а берега становятся скользкими, что повышает риск падения в воду.

