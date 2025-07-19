В Киеве Mercedes протаранил летнюю террасу кафе: кто был за рулем (фото)

Mercedes в Киеве врезался в террасу летнего кафе / © Полиция Киева

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Вечером в субботу, 19 июля, на улице Саксаганского в Киеве автомобиль Mercedes неожиданно выехал на тротуар и врезался в летнюю террасу одного из кафе. За рулем была женщина, которая никогда не получала водительский прав.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В результате ДТП, которое произошло около 19:25, пострадала 28-летняя посетительница кафе, которая сидела на улице за столиком. С телесными повреждениями ее госпитализировали в медицинское учреждение.

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«Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, травмировав женщину, которая находилась на летней террасе одного из кафе», — говорится в сообщении.

© Патрульная полиция Киева

По предварительной информации полицейских, женщина за рулем была трезвой. Она объяснила, что во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, потеряв управление.

Кроме того, правоохранители установили, что женщина никогда не получала водительского удостоверения.

© Полиция Киева

На месте происшествия продолжают работала следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП.

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Напомним, в этот же день, 19 июля, в Днепре водитель скорой помощи выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.