В Киеве могут превентивно выключать свет: у Yasno назвали условие

Также в Yasno объяснили, почему во время отбоя воздушной тревоги в Киеве сразу вернуть свет не удалось.

В течение 11 ноября в Киеве применялись превентивные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетного удара России. Не исключено, что превентивные отключения будут применяться в случае аналогичной угрозы.

Об этом рассказал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко и пресс-служба Yasno.

"Будут ли теперь постоянные превентивные отключения? Никто не знает. Мы имеем дело с коварным врагом. Поэтому, если такие меры помогают избежать больших негативных последствий в энергосистеме, то их нужно применять. А нам нужно отнестись к ситуации с пониманием и помнить, с кем именно мы воюем", – отметили в компании.

Почему после отбоя воздушной тревоги сразу же вернуть свет не удалось

Коваленко объяснил, что энергетическая сеть – это цепочка последовательно соединенных энергообъектов. Ток от электростанции через подстанции проводами идет к клиенту. Когда одно из звеньев перестает работать, потребитель отпадает, а на объекте генерации или подстанции происходит замыкание из-за избытка электроэнергии. Поэтому чтобы снизить риски перегрузок, на станциях снижают производство электроэнергии.

"Когда стоит вопрос целой электростанции и нескольких часов без света или избитой электростанции и месяцев с дефицитом, то вопрос не стоит. Собственно, по этой же причине свет не получился вернуть так быстро, как хотелось бы. После запуска энергоблока, ему нужно определенное время, чтобы набрать мощность. Это, к сожалению, не происходит моментально", – отметил гендиректор Yasno.

Напомним, что сегодня в Украине снова начали отключать свет.

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