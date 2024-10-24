В Киеве мошенник за день обманул пенсионеров на 340 тыс. грн: действовал по популярной схеме

Полицейские Киева разоблачили злоумышленника, который за день обманул двух пенсионеров на 340 тысяч гривен.

Киевская полиция задержала 31-летнего уроженца Одессы, который за один день обманул двух пенсионеров в столице на общую сумму 340 тысяч гривен. Злоумышленник действовал по известной схеме "ваш родственник в беде".

Об этом сообщает полиция Киева.

Как выяснили правоохранители потерпевших обманули по мошеннической схеме "ваш родственник в беде". Так, к 90-летней потерпевшей на мобильный телефон позвонила якобы ее соседка и сообщила, что находится в больнице и нуждается в помощи. В дальнейшем трубку взял мужчина, который представился врачом и заметил, что пациентке срочно необходимо хирургическое вмешательство, требующее значительных средств. Взволнованная известием пенсионерка собрала деньги и передала их незнакомцу, который приехал к ней домой. В общем, злоумышленник вывел в старушки 40 тысяч гривен.

В этот же день фигурант по аналогичной схеме обманул 77-летнего местного жителя. Пострадавшему накануне позвонила по телефону его "жена" и сообщила о том, что совершила смертельное ДТП и по ее вине погибла женщина, а чтобы уладить вопрос с родственниками погибшей нужны деньги в сумме 300 тысяч гривен. Потерпевший передал всю сумму средств фигуранту, также пришедшему за деньгами лично.

Оперативники полиции Киева провели розыскные мероприятия, совместно с коллегами Днепропетровской и Одесской области в течение суток разыскали злоумышленника в городе Днепр и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанным оказался ранее судимый 31-летний уроженец Одессы. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли часть денег потерпевших.

Следователи, при процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 190 – мошенничество, совершенное в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшим, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Полицейские устанавливают других участников, причастных к указанной мошеннической схеме.

Напомним, пятерых жителей Здолбуновской общины на Ровенщине задержали за похищение более полусотни мопедов.

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