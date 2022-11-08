В Киеве мужчина инсценировал нападение на себя, чтобы заплатить кредит

В Киеве мужчина напал с ножом сам на себя и забрал у себя деньги.

В Киеве мужчина разыграл свое ограбление, чтобы заплатить за кредит.

Об этом сообщает полиция Киева.

К стражам порядка Киева с заявлением обратился 48-летний мужчина и сообщил, что на него на улице напали двое неизвестных, ранили ножом и забрали 36 тысяч гривен.

Пострадавший подробно описал нападающих, поэтому правоохранители принялись их разыскивать.

В ходе расследования полицейские выяснили, что нападения не было. Пострадавший его инсценировал, ранил себя ножом и украл у себя деньги, которые принадлежали его работодателю.

Возвращаясь в офис, где работал "потерпевший", он решил забрать себе дневную выручку в размере 36 тысяч гривен, инсценировав нападение на себя. Украденные деньги мужчина планировал потратить на погашение кредитной задолженности. Наличные деньги он спрятал у своего знакомого. Их изъяли правоохранители как вещественные доказательства.

"При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 383 и ч. 1 ст. 384 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении преступления и введении следствия в заблуждение. Максимальное наказание предусматривает до двух лет лишения свободы ", — сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, что в Черновцах 40-летний мужчина заказал убийство 29-летнего сожителя своей бывшей гражданской жены. Чтобы задержать "заказчика" правоохранители инсценировали убийство.

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