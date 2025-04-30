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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве мужчина насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, пока ее мать была на работе: подробности инцидента

Мужчине грозит наказание на срок до 12 лет лишения свободы.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Подросток

Подросток

В Киеве будут судить 43-летнего местного жителя, который принуждал к половым отношениям несовершеннолетнюю падчерицу и производил порнографические фото с ее участием.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Он 8 месяцев принуждал 16-летнюю девушку к интимным отношениям, пользуясь своим возрастным и физическим преимуществом, пока ее мать была на работе.

Также мужчина шантажировал девушку, угрожая, что распространит ее интимные фото, ведь производил и хранил порнографические изображения падчерицы.

Он также совершал физическое и моральное насилие в отношении девочки.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Киеве стражи порядка задержали 28-летнего гражданина РФ, который во время конфликта убил свою 21-летнюю девушку в помещении фотостудии, где они оба работали.

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