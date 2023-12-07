В Киеве мужчина обманул таксиста на 22 тыс. грн – что он придумал

В Киеве к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, который почти на 22 тыс. грн обманул таксиста. Также осужденный должен компенсировать потерпевшему материальный ущерб.

Об этом говорится в приговоре Днепровского районного суда г. Киева.

По данным суда, подозреваемый познакомился с потерпевшим в марте 2023 года. Таксист помог незнакомцу посуточно арендовать квартиру.

После этого новый знакомый предложил ему оптом приобрести 100 штук электронных сигарет за 5200 грн. Таксист перечислил новому знакомому эти средства. В тот же день мошенник "продал" таксисту игровую консоль за 11 тыс. грн. На следующий день подозреваемый позвонил потерпевшему и сказал, что за этот товар нужно доплатить еще 5500 грн и таксист дал ему эти средства. Когда потерпевший так и не получил товара, он обратился в полицию.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он сообщил, что действительно взял у потерпевшего 21 700 грн, однако никакого товара ему не доставил.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 190 УК Украины и приговорил к 1 году лишения свободы. Также мужчина должен вернуть потерпевшему 21 700 грн.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Киеве мужчина придумал хитрый способ, как обвесить супермаркет.

Читайте также: