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- Украина
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В Киеве мужчина открыл стрельбу прямо на улице из-за ссоры: что известно (фото)
Причиной конфликта стала кратковременная остановка автомобиля у ворот, теперь стрелку грозит ответственность за хулиганство.
В Киеве 46-летний мужчина из-за конфликта «расстрелял» автомобиль в Шевченковском районе города.
О случае сообщили в полиции.
Правоохранители выяснили, что 46-летний киевлянин, идя по улице, увидел выезжавший с придомовой территории автомобиль BMW. Водитель транспортного средства остановился, чтобы закрыть ворота, тем временем загородил свободный проход прохожему.
«Эта ситуация не понравилась мужчине, из-за чего между ними возник спор, во время которого нарушитель несколько раз выстрелил из оружия в сторону транспортного средства, повредив багажник и заднее стекло автомобиля, после чего скрылся», — уточнили правоохранители.
Хулигана разыскали и изъяли у него оружие — пневматический револьвер под патрон Флобера.
По этому факту правоохранители сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.
Напомним, на пляже в Первомайске 15-летний парень достал пневматический пистолет и совершил несколько выстрелов. Одна из пуль попал в глаза его 15-летней знакомой.