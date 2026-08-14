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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве мужчина открыл стрельбу прямо на улице из-за ссоры: что известно (фото)

Причиной конфликта стала кратковременная остановка автомобиля у ворот, теперь стрелку грозит ответственность за хулиганство.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Хулиган задержан

Хулиган задержан

В Киеве 46-летний мужчина из-за конфликта «расстрелял» автомобиль в Шевченковском районе города.

О случае сообщили в полиции.

Правоохранители выяснили, что 46-летний киевлянин, идя по улице, увидел выезжавший с придомовой территории автомобиль BMW. Водитель транспортного средства остановился, чтобы закрыть ворота, тем временем загородил свободный проход прохожему.

«Эта ситуация не понравилась мужчине, из-за чего между ними возник спор, во время которого нарушитель несколько раз выстрелил из оружия в сторону транспортного средства, повредив багажник и заднее стекло автомобиля, после чего скрылся», — уточнили правоохранители.

Поврежденный автомобиль

Поврежденный автомобиль

Хулигана разыскали и изъяли у него оружие — пневматический револьвер под патрон Флобера.

По этому факту правоохранители сообщили нарушителю о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Напомним, на пляже в Первомайске 15-летний парень достал пневматический пистолет и совершил несколько выстрелов. Одна из пуль попал в глаза его 15-летней знакомой.

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