В Киеве мужчина показывал половой орган: все закончилось неожиданно

В Киеве к 1 году ограничения свободы приговорили мужчину, который посреди улицы показывал свой половой орган.

Об этом говорится в приговоре Дарницкого районного суда г. Киева.

По данным суда, мужчина 21 августа 2024 года обзывал охранника, громил скамейки, а когда прохожие сделать ему замечания – то показывал им свой половой орган.

Подсудимый вину признал и раскаялся.

Мужчине инкриминировали "нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, то есть в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК Украины".

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины и приговорил его к 1 году ограничения свободы.

Приговор суда

Напомним, во Львове пара занялась сексом под балконом.

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