В Киеве мужчина получил 5 лет тюрьмы за кусок свинины: почему так суров приговор
В Киеве мужчину посадили в тюрьму за украденные 13 кг свинины из супермаркета.
В Киеве мужчина украл в супермаркете немалый кусок свинины размерок 13 кг и теперь сядет за это в тюрьму.
Об этом говорится в приговоре Оболонского районного суда г. Киева.
Отмечается, что мужчина в гипермаркете «Эпицентр», находясь в отделе продаж мяса, попросил у работника магазина ошейок свиной, весом 13,44 кг. Цена такого куска составляет 4244 грн.
Мясо работник магазина положил в рюкзак обвиняемого. Однако вместо того, чтобы рассчитаться, мужчина спокойно прошел линию касс, но был остановлен охранниками.
Злоумышленник был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 УК Украины (покушение на кражу, совершенное в крупных размерах или в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Почему такой суровый приговор
В суде объяснили, что подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет несколько «ходок». В частности, он сидел в тюрьме с 1997 по 2000 г., с 2003 по 2004, с 2007 по 2012, в 2016-м, с 2020 по 2023 г.
Поэтому суд заявил, что нет оснований для применения статей 69 или 75 УК о назначении более мягкого наказания или освобождения от отбывания заключения с испытанием.
