В Киеве мужчина получил 5 лет тюрьмы за кусок свинины: почему так суров приговор

Самый дорогой шашлык в жизни: киевлянин проведет 5 лет за решеткой из-за кражи мяса / © unsplash.com

В Киеве мужчина украл в супермаркете немалый кусок свинины размерок 13 кг и теперь сядет за это в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре Оболонского районного суда г. Киева.

Отмечается, что мужчина в гипермаркете «Эпицентр», находясь в отделе продаж мяса, попросил у работника магазина ошейок свиной, весом 13,44 кг. Цена такого куска составляет 4244 грн.

Мясо работник магазина положил в рюкзак обвиняемого. Однако вместо того, чтобы рассчитаться, мужчина спокойно прошел линию касс, но был остановлен охранниками.

Злоумышленник был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 УК Украины (покушение на кражу, совершенное в крупных размерах или в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Почему такой суровый приговор

В суде объяснили, что подсудимый уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имеет несколько «ходок». В частности, он сидел в тюрьме с 1997 по 2000 г., с 2003 по 2004, с 2007 по 2012, в 2016-м, с 2020 по 2023 г.

Поэтому суд заявил, что нет оснований для применения статей 69 или 75 УК о назначении более мягкого наказания или освобождения от отбывания заключения с испытанием.

