В Киеве мужчина получил 6 лет тюрьмы из-за массажа: что произошло

В Киеве к 6 годам лишения свободы приговорили мужчину, требовавшего от ребенка сделать ему массаж полового органа.

Об этом идет речь в приговоре Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 22 августа 2024 года.

По данным суда, событие произошло еще в 2018 году. Мужчину обвинили в развращении малолетнего ребенка, которому тот показывал свой половой орган и заставлял его прикасаться к нему.

На суде мужчина заявил, что потерпевшая якобы его оклеветала. Подозреваемый заявил, что "он только однажды попросил последнюю сделать ему массаж полового органа" и якобы все было по инициативе потерпевшей.

Девушка на суде опровергла версию обидчика. Она рассказала, что делала мужчине массаж шеи, спины и ягодиц. Впоследствии мужчина требовал от нее "массаж полового органа", однако девушка отказалась.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и приговорил его к 6 годам тюрьмы с лишением права занимать должности, связанные с обучением и воспитанием детей или заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 3 года.

Приговор суда

Напомним, в Волынской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, потому что он разослал своим друзьям секс-видео.

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