В Киеве мужчина придумал, как "бесплатно" скупаться в ТРЦ и зарабатывать на этом

В Киеве к 2 годам испытательного срока осудили гражданина Азербайджана, который в магазинах в ТРЦ рассчитывался за товар сувенирными евро и получал сдачу в гривнах.

Об этом идет речь в приговоре Святошинского районного суда города Киева.

По данным суда, гражданин Азербайджана 30 августа 2022 года скупался в одном из ТРЦ Киева. В магазинах он просил рассчитать его в евро, при этом мужчина давал продавцу фальшивые деньги. Поскольку те этого не заметили, то кроме покупки, мужчина получал еще и сдачу в гривнах.

Подсудимый до ноября 2023 года шесть раз рассчитывался за товар фальшивыми купюрами в размере 200 евро. Кроме товара, он еще и "заработал" почти 22 тыс. грн.

На суде иностранец вину признал и раскаялся. Он заявил, что деньги были нужны для лечения его матери.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 УК Украины и приговорил к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

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