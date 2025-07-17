В Киеве мужчина проиграл почти 1,7 миллиона гривен, взятых у инвесторов: детали схемы

В Киеве мужчина проиграл почти 1,7 миллиона гривен

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В Киеве мужчина обманул 7 человек из коллег, руководства и постоянных клиентов. Он предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для последующей перепродажи VIP-клиентам.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Детали сделки

Как говорится, мужчина воспользовался доверием коллег, руководства и постоянных клиентов. Мошенник предлагал им вкладывать деньги в якобы выгодную закупку элитного алкоголя для последующей перепродажи VIP-клиентам.

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«Муж уверял, что имеет доступ к эксклюзивным ценам и обещал инвесторам быструю прибыль. Однако вместо приобретения алкоголя полученные средства делец тратил в онлайн-казино. Ни один из потерпевших не получил ни обещанного товара, ни прибыли», — сообщили правоохранители.

В результате мошеннических действий мужчины пострадали 7 граждан.

Следователи территориального управления полиции, при процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры, сообщили 34-летнему фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество. Фигурант может получить срок сроком на 8 лет.

Ранее в Киевской области разоблачили мошенников, нажившихся на семьях воинов. Так, подозрение получили 38-летний мужчина и 39-летняя женщина, которые обманули без вести пропавших или попавших в плен.

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Мужчина рассказывал потенциальным жертвам, что может помочь в поиске пропавших военнослужащих ВСУ через закрытый Telegram-канал. Более того, он обещал помощь во включении в списки на обмен пленных. За такие услуги они получали деньги на карточки.

В результате действий фигурантов потерпевшие понесли материальный ущерб на сумму более 4 миллионов гривен. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.