В Киеве мужчина сдал России места дислокации ВСУ: сумма его "заработка" впечатляет

На суде мужчина заявил, что "не понимал последствий своих действий".

В Киеве к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили мужчину, сдавшего оккупантам места дислокации ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Соломенского районного суда г. Киева.

По данным суда, подозреваемый в августе 2022 года добровольно согласился сотрудничать с оккупантами из РФ. Он с 23 по 30 августа 2022 года вместе с сообщником передавал россиянам данные о местах дислокации ВСУ. В частности, снял фото и видео гостиницы, где находились защитники Украины, данные о военных объектах с детализацией расположения въездов и выездов с территории, наличии блокпостов и укреплений, наличии там военнослужащих ВС Украины. Эти данные он переслал оккупантам через Telegram.

За это россияне заплатили подозреваемому 3700 грн, которые перевели на банковскую карту.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "не осознавал последствий своих действий" и якобы то, что от "вознаграждения" от оккупантов он отказался.

Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 111 УК Украины и признал 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщника киевлянина ранее осудили по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины.

Напомним, украинец добровольно перешел на сторону России и штурмовал ВСУ.

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