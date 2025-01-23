В Киеве мужчина ударил брата ножом и оставил умирать: подробности происшествия

Столичные правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил родного брата. Преступление произошло в Деснянском районе Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По информации правоохранителей, к ним обратились с сообщением о том, что на асфальте лежит мужчина с ножевым ранением.

"Правоохранители установили, что на улице произошел конфликт между двумя братьями, во время которого старший ударил ножом младшего в грудь, после чего скрылся. С проникающим ранением грудной клетки 27-летнего пострадавшего медики доставили в больницу", – говорится в сообщении.

35-летний фигурант был задержан на улице возле дома своего товарища, у которого он намеревался скрываться. По данному факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве на Оболони мужчина обманом заставлял детей прикасаться к его гениталиям. Ему сообщено о подозрении в совершении развратных действий.

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