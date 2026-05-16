В Киеве мужчина во время ссоры не сдержался и задушил свою жену

Между супругами вспыхнул семейный конфликт, закончившийся убийством женщины.

Мужчина задержан

Мужчина задержан / © pixabay.com

В Киеве 54-летний мужчина во время семейной ссоры задушил свою 45-летнюю жену. Теперь за совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в полиции Киева.

«В полицию столицы поступило сообщение об убийстве женщины в одной из квартир Шевченковского района. Правоохранители обнаружили тело 45-летней женщины со следами удушения. В ходе следственных действий полицейские выяснили, что к убийству причастен 54-летний мужчина погибшей», — говорится в сообщении.

Следователи выяснили, что супруги состояли в браке около полугода. После переезда из Одессы в Киев семейная жизнь женщины не сложилась: между супругами постоянно возникали споры и конфликты на почве ревности и бытовых недоразумений. Во время очередной ссоры мужчина толкнул жену на кровать и задушил ее руками.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. За совершенное обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтаве произошел жестокий случай домашнего насилия. В частном доме во время конфликта 51-летний мужчина искалечил свою 38-летнюю жену.

