В Киеве мужчина выстрелил из ружья и случайно ранил прохожую
Одна из дробей пробила конструкцию и попала в проходившую рядом женщину. Сейчас она находится в больнице.
В Киеве мужчина при попытке самостоятельно починить ружье случайным выстрелом тяжело ранил женщину.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.
По данным полиции, инцидент произошел в Печерском районе, где 58-летнюю женщину обнаружили с огнестрельным ранением живота. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали медики.
Полицейские выяснили, что к ранению женщины причастен местный житель. Его задержали в соответствии со статьей 208 УПК РФ.
По данным правоохранителей, мужчина находился на территории паркинга жилого дома и пытался самостоятельно устранить неисправность помпового ружья, которое достал из собственного автомобиля. В ходе этих действий он произвел выстрел в сторону металлического роллета. Одна из дробей пробила конструкцию и попала в проходившую рядом женщину.
Медики диагностировали у пострадавшей проникающее ранение живота, повреждение внутренних органов и внутреннее кровотечение. Сейчас она остается в больнице в тяжелом состоянии.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли несколько единиц оружия и боеприпасов.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением огнестрельного оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
