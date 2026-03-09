В Киеве мужчина заплатит 51 000 гривен штрафа за попытку стать пенсионером

В Украине наказали мужчину за попытку оформить пенсию за попытку оформить пенсию / © iStock

Реклама

Дарницкий районный суд Киева вынес приговор киевлянину, который по предварительному сговору с неустановленными лицами изготовил фальшивую справку МСЭК. Злоумышленник планировал не только незаконно получать государственные выплаты, но и беспрепятственно покинуть территорию Украины в условиях военного положения.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина хотел стать пенсионером, чтобы избежать мобилизации

Как установило следствие, не позднее июня 2024 года мужчина решил «обеспечить» себе право на выезд из Украины и отсрочку от мобилизации. Для этого он предоставил свои персональные данные сообщникам, которые изготовили на его имя справку к акту осмотра МСЭК серии 12 ААГ № 097047.

Реклама

Согласно документу, мужчине якобы установили II группу инвалидности в Добропольском филиале Донецкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздава. На справке стояли поддельные подписи и печати учреждения.

Имея на руках фальшивку, киевлянин начал действовать масштабно:

Пенсионный фонд: 28 июня он подал заявление через веб-портал ПФУ для назначения пенсии по инвалидности. Ежемесячная выплата должна была составить 2361 грн. Соцзащита: 12 июля мужчина лично пришел в Управление соцзащиты Подольской РГА в Киеве, где пытался оформить дополнительную государственную помощь, снова предъявив подделку.

Схема провалилась на этапе проверки документов — специалисты ПФУ обнаружили признаки подделки и обратились к правоохранителям. Деньги мужчина получить не успел.

Сделка с прокурором и 50 тысяч гривен на ВСУ

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся и заключил соглашение с прокурором. Кроме того, пытаясь загладить вину перед обществом, мужчина перечислил 50 000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Реклама

Судья Дарницкого районного суда утвердил соглашение о признании виновности. Мужчина признан виновным по трем статьям УК Украины (покушение на мошенничество, изготовление и использование поддельных документов).

Окончательное наказание: штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 000 гривен .

Специальная конфискация: мобильный телефон «Samsung A05s», с помощью которого мужчина подавал заявки на веб-портале, конфискован в собственность государства.

Напомним, в Ивано-Франковске осудили «экстрасенса», которая используя психологическое давление, заставила несовершеннолетнюю девушку отдать все семейные золотые украшения и 20 тысяч долларов США для вымышленного «обряда очищения».