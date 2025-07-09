В Киеве мужчина жестоко избил девушку в подъезде и отобрал телефон: детали дела

В Киеве мужчина избил девушку в подъезде и отобрал телефон / © Национальная полиция Украины

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В Киеве полицейские оперативно задержали злоумышленника, совершившего жестокое нападение на 21-летнюю девушку в подъезде жилого дома. Нападающий распилил жертве в лицо слезоточивый газ, несколько раз ударил металлической палкой по голове и завладел ее телефоном.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Сообщение об инциденте в Соломенском районе поступило на спецлинию 102. Следственно-оперативная группа сразу выехала на место происшествия. Как выяснилось, злоумышленник, утаив лицо под мотоциклетным шлемом, подстерег девушку, когда она выходила из лифта. После нападения он быстро скрылся.

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Мужчина избил девушку в подъезде и отобрал телефон / © Национальная полиция Украины

Несмотря на попытки нападающего избежать разоблачения, в том числе смену одежды и использование маскировки, оперативники менее чем за сутки установили его личность. 34-летний житель столицы был задержан.

Мужчина избил девушку в подъезде и отобрал телефон. / © Национальная полиция Украины

Задержанному мужчине доложено о подозрении по статье о разбое, связанном с насилием, опасным для жизни и здоровья, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит до пятнадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Мужчина избил девушку в подъезде и отобрал телефон. / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль BMW. Водитель проехал на красный свет и имел закрытый номерной знак. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в розыске Территориального центра комплектования (ТЦК) за нарушение правил военного учета.