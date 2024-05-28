В Киеве мужчину из-за подарка жене осудили на 6 лет тюрьмы

В Киеве к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину. Его задержали из-за воровства сладостей в супермаркете, которые он хотел подарить жене на день рождения.

Об этом идет речь в приговоре Святошинского районного суда г. Киева.

По данным суда, мужчина имел непогашенную судимость и повторно совершил преступление. В частности, он в июне 2023 года пришел в супермаркет в Киеве и украл оттуда шоколад на 1359 грн.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что в тот день пришел в магазин и решил украсть сладости, чтобы подарить их жене на день рождения.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 УК Украины и приговорил к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Поскольку у него было еще одно наказание по другому приговору суда, мужчину приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

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