В Киеве мужчину, который приставал к 8-летней девочке в туалете школы, взяли под стражу

Злоумышленник взят под стражу.

В Киеве избрали меру пресечения 49-летнему мужчине, который приставал к школьнице в туалете учебного учреждения в Деснянском районе столицы. Подозреваемый в растлении 8-летней девочки взят под стражу.

Также читайте В Виннице учительницу подозревают в развращении ребенка

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.



Инцидент произошел 15 августа. Мужчина проник в туалет на территории школы в Деснянском районе столицы. В помещение зашла 8-летняя девочка. Мужчина, воспользовавшись отсутствием посторонних лиц, совершил в отношении нее развратные действия.



"Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 49-летний киевлянин, ранее судимый за аналогичные преступления. Последний раз согласно приговору Голосеевского районного суда в декабря 2019 года был приговорен к 12 годам лишения свободы, однако 10 сентября 2021 уволен на основании так называемого закона" Савченко ", — рассказали в прокуратуре



Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 156 УК Украины (совершение развратных действий в отношении малолетнего).



Сейчас проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, совершенным на прошлой неделе в двух других школах столицы.



Напомним, что в Киеве во время перерыва школьница зашла в туалетную комнату, где находился мужчина. Он напугал ученицу и начал ее развращать. Крики школьницы услышали старшеклассники. Они пытались задержать мужчину, но тот убежал.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку