В Киеве на автомобилях ООН появились плакаты на английском с надписью "бесполезные".

Соответствующие фото показали местные в Twitter.

"Вчера в Украине Россия послужила причиной самой большой техногенной катастрофы за последние десятилетия. Тысячи людей остались без крова, все нуждались в помощи. Сейчас, на следующий день, на одной из киевских автостоянок до сих пор стоят "несколько" внедорожников ООН и ВОЗ. "Несколько" белых чистых внедорожников… Никакого вандализма, только выражение позиции», – подчеркнул автор сообщения.

Фото: Twitter (@yo_syp)

Фото: Twitter (@yo_syp)

На опубликованных фото видно, что неизвестные активисты приклеили плакаты с надписью "seless" после буквы U, в результате чего образовалось слово "useless" – "бесполезные".

Пользователи соцсети в комментариях поддержали действия неизвестных активистов и заявили, что от этих белых авто, постоянно стоящих на астостоянках, могло бы быть больше пользы.

"Они там почти постоянно стоят без дела. Каждый раз как прохожу рядом, думаю о том, сколько сейчас пользы могли бы принести эти тачки", – написал один из пользователей.

"По выявленному факту в соцсети полиция событие зарегистрировала, на место выехала СОГ (следственно-оперативная группа — ред.)", — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, во вторник, 6 июня, Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС. В то же время, в ООН об этом до сих пор не сказали и слова. В организации обнародовали сообщение с прославлением русского языка.

Читайте также: