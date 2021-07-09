В Киеве на час продлят работу транспорта из-за фестиваля Atlas Weekend

В Киеве на час продлят работу транспорта из-за фестиваля Atlas Weekend

Работа маршрутов общественного транспорта будет продлена на 1 час.

В Киеве из-фестиваль Atlas Weekend, который проходит в столице, для удобства киевлян и гостей столицы продлят работу траспорта.

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Об этом сообщают в Киевской государственной администрации.

"Сегодня метро снова продолжит работу на час из-Atlas Weekend. Возможно ограничение (не закрытие) на вход станции "Выставочный центр" после завершения концертов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 9 против 10 июля будет продлена работа маршрутов наземного общественного транспорта:

автобусных — №№ 1-Т, 56, 33-Т, 99

троллейбусных — №№ 3, 8, 11, 12, 18, 24, 26, 30, 37, 41, 43, 45

трамвайных — №№ 8, 28.

Также будет обеспечено дежурство резервных троллейбусов, которые в случае необходимости будут задействованы на троллейбусных маршрутах №№ 11, 12, 43, 45.

Напомним, что главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и его избранница — Анна Богдан — посетили музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

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