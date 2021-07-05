В Киеве на кладбище мужчину до смерти избили крестом с могилы

Подозреваемого в убийстве задержали правоохранители.
В Киеве на одном из городских кладбищ нашли обнаженное тело мужчины со следами избиения. Рядом с телом лежал окровавленный деревянный крест.
Об этом сообщают в Департаменте уголовного розыска.
"Прибывшие на вызов правоохранители, увидели ужасное зрелище — тело убитого было обильно покрыто многочисленными колото-резаными ранениями различной локации и различных размеров, а части головы вообще не было. Рядом с телом лежал окровавленный деревянный крест, которым, вероятно, и разбили голову пострадавшему", — рассказали в Департаменте.
Оперативники установили, что убитый был бездомным и жил на этом же кладбище. В результате следственно-розыскных действий был задержан подозреваемый в убийстве. Им оказался 29-летний ранее судимый мужчина.
"Нелюд в содеянном сознался и объяснил, что убил мужчину во время внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убивал тем, что было "под рукой", - говорят в Департаменте.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении убийства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, что в одном из сел Луцкого района Волынской области 60-летний отец убил своего 36-летнего сына. Конфликт между мужчинами произошел во время застолья.