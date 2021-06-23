В Киеве началась встреча Зеленского с первой в истории женщиной-президентом Грузии Зурабишвили

Саломе Зурабишвили прибыла в Украину 22 июня.

В Киеве началась встреча Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне прибыла с официальным визитом в Украину.

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Официальную церемонию встречи. которая проходила на площади возле Мариинского дворца, транслировал Офис президента Украины в Facebook.

Стоит отметить, что церемония началась исполнением гимнов двух стран, после чего Зеленский и Зурабишвили осмотрели строй воинов почетного караула Украины. Президент Грузии обратилась к почетному караулу ВСУ словами: "Слава Украине!".

После встречи главы государств проведут пресс-конференцию. Кроме того запланированы встречи руководительницы Грузии с премьер-министром Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

Ранее Управление Государственной охраны Украины предупредило, что 22-23 июня из-за официального визита госпожи Зурабишвили в Киеве возможны незначительные ограничения дорожного движения в центральной части города, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

Стоит отметить, что Зурабишвили — первая в истории Грузии женщина-президент. Она происходит из семьи политических эмигрантов. Родилась во Франции и даже была послом этой страны в Тбилиси.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее откладывала поездку в Украину. А в июле 2020 года заявила, что готова приехать в Украину, как только появится такая возможность. Руководитель государства хочет наладить отношения между обеими странами.

Первая женщина-президент в Грузии - история Саломе Зурабишвили

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