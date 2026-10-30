В Киеве начали строить альтернативные мосты: когда заработают первые переправы

Временная переправа на Черниговщине / © Кирилл Тимошенко / Facebook

Реклама

Министерство развития громад и территорий Украины реализует масштабный проект по возведению 21 альтернативной мостовой переправы в ответ на вражеские обстрелы логистической инфраструктуры.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил глава ведомства Николай Калашник.

Реклама

По словам чиновника, решение было принято после того, как за последний месяц массированным воздушным ударам подверглись стратегические мосты в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.

Реклама

«Работы в Киеве уже начались. Первые альтернативные мосты должны заработать в начале 2027 года», — отметил Калашник.

Напомним, после повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.

Первая проблема — пропускная способность. Понтонная переправа имеет ограничения по загруженности и скорости движения, а автомобили должны не только заезжать на нее, но и беспрепятственно выезжать на другом берегу. Если транспорт будет накапливаться в длинных очередях, новый маршрут не сможет эффективно компенсировать потерю полноценного мостового перехода.

Вторая проблема — подъездная инфраструктура. Даже если саму переправу удастся быстро смонтировать, необходимо обустроить дороги, съезды и места для распределения транспортных потоков. Без этого понтон не решит проблему движения между берегами.

Реклама

Дополнительные вопросы возникают по тяжелым грузовикам и общественному транспорту. Понтонные конструкции не обязательно рассчитаны на нагрузки, характерные для интенсивного городского движения, а их работа зимой потребует отдельных технических решений и постоянного обслуживания.

Новости партнеров

Новости партнеров