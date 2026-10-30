- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 471
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве начали строить альтернативные мосты: когда заработают первые переправы
По предварительным расчетам Минвосстановления первые альтернативные мосты должны заработать уже в начале 2027 года.
Министерство развития громад и территорий Украины реализует масштабный проект по возведению 21 альтернативной мостовой переправы в ответ на вражеские обстрелы логистической инфраструктуры.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил глава ведомства Николай Калашник.
По словам чиновника, решение было принято после того, как за последний месяц массированным воздушным ударам подверглись стратегические мосты в Киеве, Запорожье, Днепре и Харькове.
«Работы в Киеве уже начались. Первые альтернативные мосты должны заработать в начале 2027 года», — отметил Калашник.
Напомним, после повреждения Южного моста в Киеве власти готовят альтернативные переправы через Днепр, однако понтоны, насыпные дамбы и плавучие платформы имеют технические ограничения.
Первая проблема — пропускная способность. Понтонная переправа имеет ограничения по загруженности и скорости движения, а автомобили должны не только заезжать на нее, но и беспрепятственно выезжать на другом берегу. Если транспорт будет накапливаться в длинных очередях, новый маршрут не сможет эффективно компенсировать потерю полноценного мостового перехода.
Вторая проблема — подъездная инфраструктура. Даже если саму переправу удастся быстро смонтировать, необходимо обустроить дороги, съезды и места для распределения транспортных потоков. Без этого понтон не решит проблему движения между берегами.
Дополнительные вопросы возникают по тяжелым грузовикам и общественному транспорту. Понтонные конструкции не обязательно рассчитаны на нагрузки, характерные для интенсивного городского движения, а их работа зимой потребует отдельных технических решений и постоянного обслуживания.