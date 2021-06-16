Почти 1,5 млн евреев погибло в Украине во время Второй мировой войны.

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" начали строить, а его первую часть откроют в Киеве уже в этом году, заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

По словам Андрея Ермака, президент поставил задачу — музейный комплекс должен на полную заработать в течение нескольких лет. В этом году осенью до 80 годовщины трагедии Бабьего Яра в Украине готовят масштабный план мероприятий. На Банковой говорят, советская власть годами замалчивали трагедии Холокоста, и сейчас это нужно исправлять.

Напомним, 14 мая Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" вместе с главой Офиса президента и премьер-министром открыли в Бабьем Яру символическую синагогу — Место для размышлений.

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Стоит отметить, что во время Второй мировой войны в Украине погибло 1,5 миллиона евреев. Всего в Европе — 6 миллионов. Страшным символом Холокоста в Украине стал Бабий Яр — урочище в Киеве, где только за двое суток нацисты расстреляли 33771 евреев. Так, 29-30 сентября 1941 года впервые в истории один из крупнейших городов Европы потерял почти все еврейское население, что оставалось на его территории, в результате заранее спланированного убийства. Эти два дня стали самыми черными в общей истории украинского и еврейского народов.

Новости Украины: в Киеве начали строительство Мемориала Холокоста "Бабий Яр"

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