Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве надругались над могилой "Джуса": полиция возбудила дело

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
645
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве надругались над могилой "Джуса": полиция возбудила дело

Андрей Пильщиков с позывным Джус/X (Twitter)

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Полицейские начали уголовное производство по факту ограбления в Киеве могилы Андрея Пильщикова (позывной "Джус" ) — пилота, погибшего в результате авиатрощи в Житомирской области 25 августа.

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией о том, что на одном из столичных кладбищ из могилы Украинского Защитника похищены вещи.

По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Девушка военного Мелания Подоляк написала, что из могилы Андрея украли шевроны собратьев и это не первая такая кража. Она отметила, что имеет видео с камеры наблюдения одного эпизода, на котором хорошо виден "взрослый мужчина" у могилы.

Напомним, украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб в результате крушения во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
645
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация