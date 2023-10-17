В Киеве надругались над могилой "Джуса": полиция возбудила дело

Полицейские начали уголовное производство по факту ограбления в Киеве могилы Андрея Пильщикова (позывной "Джус" ) — пилота, погибшего в результате авиатрощи в Житомирской области 25 августа.

Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

Во время мониторинга сети интернет полицейские обнаружили публикацию с информацией о том, что на одном из столичных кладбищ из могилы Украинского Защитника похищены вещи.

По факту надругательства над могилой военнослужащего следователи Печерского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

Девушка военного Мелания Подоляк написала, что из могилы Андрея украли шевроны собратьев и это не первая такая кража. Она отметила, что имеет видео с камеры наблюдения одного эпизода, на котором хорошо виден "взрослый мужчина" у могилы.

Я не верю, что это пишу, но: у Джуса из могилы снова украли шевроны!



На этот раз большинство осталось в безопасности, потому что они заперты на витрине



Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашним вечером



Невероятно это все, конечно, pic.twitter.com/HNRzT5VnTh — Melanie Podolyak (@MelaniePodolyak) October 16, 2023

Напомним, украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус" погиб в результате крушения во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два летчика.

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