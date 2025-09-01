В Киеве накануне 1 сентября провели праздник для детей защитников Мариуполя, которые впервые идут в школу

Реклама

На мероприятии "Готовимся к школе" собрались дети действующих военных, а также пленных и погибших защитников. Для них провели мастер-класс по мозаике, где каждый мог создать вещи, которые пригодятся в школе. Также для малышей организовали шоу-программу с фокусниками и трюками. Кроме того, дети защитников получили подарки от "Сердца Азовстали" — рюкзаки со всей необходимой для обучения канцелярией. Цель мероприятия — мотивировать первоклашек к успешному старту учебы в школе.

"Уже три года подряд "Сердце Азовстали" поддерживает детей наших героев. Мы дарим полный школьный набор — рюкзаки со всем необходимым для учебного процесса. И также организовываем праздники, где собирается наше сообщество — дети и их героические родители. Это для того, чтобы детвора после летнего отдыха была мотивирована учиться. Ведь наше юное поколение, а особенно дети героев —это наше будущее. И именно они будут отстраивать нашу страну", — отметила директор "Сердца Азовстали" Ксения Сухова.

В этом году к организации праздника присоединился Фонд Рината Ахметова, который уже 20 лет помогает украинцам и имеет большую экспертизу по поддержке детей.

"За 20 лет работы через разные программы Фонда прошли более 6 млн детей. Это и психологическая поддержка, и профессиональная ориентация, помощь со здоровьем, усыновление — любые проекты, которые могут улучшить жизнь детей, в фокусе работы Фонда. Поэтому нам есть чем поддержать и обогатить инициативу "Сердца Азовстали" к 1 сентября", — рассказала глава наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В общей сложности уже более тысячи детей защитников Мариуполя по всей стране получили свои наборы-рюкзаки от "Сердца Азовстали".