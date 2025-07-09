В Киеве не будет работать израильская система оповещения тревог: какие причины

Воздушная тревога / © ТСН

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Киев не будет переходить на израильскую модель локализованного оповещения об угрозах, которая предусматривает отдельные сирены для конкретных районов. Такой вариант признан непригодным для столицы Украины по ряду технических и практических причин.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Укринформ.

Глава КГВА подчеркнул, что локализованное оповещение, вроде того, которое применяется в Израиле, не позволяет эффективно охватить все зоны риска в условиях крупного мегаполиса. Кроме того, особенности угроз — в частности атаки дронов-камикадзе «Шахед» — значительно усложняют точное прогнозирование маршрута объектов поражения.

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«На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным…», — отметил Ткаченко.

По его словам, сегодняшние технологии не позволяют мгновенно определить, какой именно район столицы оказывается под наибольшей угрозой. А потому общая сирена для всего города — это необходимость, продиктованная соображениями безопасности.

Он также призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги и каждый раз во время угрозы направляться в укрытие. Глава администрации подчеркнул, что сирена звучит только в случае реальной опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве уже проходили испытания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.

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