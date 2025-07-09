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- Украина
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В Киеве не будет работать израильская система оповещения тревог: какие причины
Техническая реализация подобной системы в Киеве пока невозможна из-за высокой плотности застройки.
Киев не будет переходить на израильскую модель локализованного оповещения об угрозах, которая предусматривает отдельные сирены для конкретных районов. Такой вариант признан непригодным для столицы Украины по ряду технических и практических причин.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, передает Укринформ.
Глава КГВА подчеркнул, что локализованное оповещение, вроде того, которое применяется в Израиле, не позволяет эффективно охватить все зоны риска в условиях крупного мегаполиса. Кроме того, особенности угроз — в частности атаки дронов-камикадзе «Шахед» — значительно усложняют точное прогнозирование маршрута объектов поражения.
«На сегодня, по моей информации, военные не считают этот формат технически целесообразным…», — отметил Ткаченко.
По его словам, сегодняшние технологии не позволяют мгновенно определить, какой именно район столицы оказывается под наибольшей угрозой. А потому общая сирена для всего города — это необходимость, продиктованная соображениями безопасности.
Он также призвал киевлян не игнорировать сигналы тревоги и каждый раз во время угрозы направляться в укрытие. Глава администрации подчеркнул, что сирена звучит только в случае реальной опасности.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве уже проходили испытания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль разработал для Украины.