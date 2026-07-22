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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
393
Время на прочтение
1 мин

В Киеве — новая стрельба: мужчина открыл огонь прямо в супермаркете — первые детали

Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе столицы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия

Дополнено новыми материалами

В Киеве произошла стрельба в супермаркете, которую устроил 35-летний мужчина.

О деталях сообщили в полиции.

Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. В дальнейшем он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.

Полицейские задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника

Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления — пневматический пистолет.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате выстрела телесные повреждения получил 18-летний парень. Его госпитализировали.

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Дата публикации
Количество просмотров
393
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