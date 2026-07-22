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- Украина
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В Киеве — новая стрельба: мужчина открыл огонь прямо в супермаркете — первые детали
Полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу в супермаркете в Оболонском районе столицы.
В Киеве произошла стрельба в супермаркете, которую устроил 35-летний мужчина.
О деталях сообщили в полиции.
Правоохранители установили, что 35-летний киевлянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в помещение магазина и начал провоцировать конфликт с персоналом. В дальнейшем он достал пневматический пистолет и произвел выстрел в сторону охранника.
Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и изъяли орудие преступления — пневматический пистолет.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в центре Белой Церкви неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате выстрела телесные повреждения получил 18-летний парень. Его госпитализировали.