Украина
839
В Киеве, области и других регионах раздается воздушная тревога — что грозит

Киевщине, столице и в ряду других областей угрожают вражеские БПЛА.

Вера Хмельницкая
В Киеве объявлена воздушная тревога / © ТСН

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за вражеского БПЛА, зафиксированного на Киевщине. Он следует курсом на Борисполь.

Об опасности сообщили в КГГА вечером 27 августа.

«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призвали там и предоставили карту укрытий.

«Вражеский БпЛА курсом на Бровары», — добавили впоследствии в Воздушных Силах ВС Украины.

А через несколько минут стало известно, что беспилотник следует на Киев.

Также БпЛА летит с юга в направлении города Днепр.

Общая картина движения ударных дронов врага следующая:

  • группы БпЛА на Черниговщине — в юго-западном направлении;

  • вражеские дроны зафиксированы на севере Киевщины курсом на запад;

  • группы БпЛА из Сумщины — на Черниговщину и Полтавщину.;

  • несколько групп БпЛА мимо Запорожья на Днепропетровщину;

  • сразу несколько групп дронов в Харьковской области — в западном направлении;

  • БпЛА из Днепропетровщины — в Кировоградскую и Николаевскую.

«Сумы — ударный БпЛА с востока в направлении города!» — предупредили Воздушные Силы ВС.

Напомним, в ночь на 27 августа враг атаковал энерго- и газовые объекты Украины. Из-за этого произошло отключение электроснабжения и повреждение ключевых объектов критической инфраструктуры.

