- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 839
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве, области и других регионах раздается воздушная тревога — что грозит
Киевщине, столице и в ряду других областей угрожают вражеские БПЛА.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за вражеского БПЛА, зафиксированного на Киевщине. Он следует курсом на Борисполь.
Об опасности сообщили в КГГА вечером 27 августа.
«Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!» — призвали там и предоставили карту укрытий.
«Вражеский БпЛА курсом на Бровары», — добавили впоследствии в Воздушных Силах ВС Украины.
А через несколько минут стало известно, что беспилотник следует на Киев.
Также БпЛА летит с юга в направлении города Днепр.
Общая картина движения ударных дронов врага следующая:
группы БпЛА на Черниговщине — в юго-западном направлении;
вражеские дроны зафиксированы на севере Киевщины курсом на запад;
группы БпЛА из Сумщины — на Черниговщину и Полтавщину.;
несколько групп БпЛА мимо Запорожья на Днепропетровщину;
сразу несколько групп дронов в Харьковской области — в западном направлении;
БпЛА из Днепропетровщины — в Кировоградскую и Николаевскую.
«Сумы — ударный БпЛА с востока в направлении города!» — предупредили Воздушные Силы ВС.
Напомним, в ночь на 27 августа враг атаковал энерго- и газовые объекты Украины. Из-за этого произошло отключение электроснабжения и повреждение ключевых объектов критической инфраструктуры.