В Киеве обломки сбитого дрона упали на крышу здания: что известно
В Киеве во время тревоги обломки БПЛА упали на крышу здания в Голосеевском районе.
В Киеве во время последней воздушной тревоги 18 марта обломки сбитого беспилотника рухнули на крышу нежилого здания в Голосеевском районе.
Об этом сообщил начальник КГГА Тимур Ткаченко.
По оперативной информации, обломки БПЛА рухнули на крышу нежилого здания. Спасательные службы подтвердили, что возгорания на месте происшествия не возникло.
«К счастью, обошлось без пожара и пострадавших», — подчеркнул чиновник.
Сейчас на месте работают соответствующие службы по документированию последствий атаки.
Напомним, 18 марта в столице объявляли воздушную тревогу из-за угрозы враждебных БПЛА.
Кроме того, утром 18 марта в Киеве уже звучала воздушная тревога. Из-за риска атаки БпЛА следует находиться в укрытиях.