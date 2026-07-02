В Киеве объявили день траура после атаки России — 13 погибших

Киев пережил атаку / © Associated Press

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В Киеве 3 июля объявили днем траура по погибшим в результате массированной атаки россиян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендуется освободить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. 3 июля в городе запрещены какие-либо развлекательные мероприятия», — отметил он.

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В настоящее время известно о 13 погибших в Киеве.

Удар по Киеву 2 июля — последние новости

В ночь на 2 июля Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. По состоянию на 9.00 подтверждена гибель 13 человек, еще 56 пострадали, среди них двое детей.

Во время атаки в разных районах города произошли разрушения и пожары. В Шевченковском районе разрушен жилой дом и частично повреждено медицинское учреждение, в Голосеевском горела многоэтажка, в Деснянском разрушился жилой дом.

Также последствия ударов были зафиксированы в Печерском, Соломенском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

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Одновременно русские войска атаковали и Киевскую область. Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что последствия зафиксировали в Бучанском, Броварском, Обуховском, Фастовском и Вышгородском районах. Повреждены частные дома, общежитие, склады и автомобили.

По данным Воздушных сил, Россия использовала для атаки 496 БпЛА разных типов и 74 ракеты. Основным направлением удара стал Киев. Особенностью массированной атаки стало одновременное применение средств воздушного нападения разных типов по разным направлениям, применение большого количества баллистики и реактивных БпЛА.

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