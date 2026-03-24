В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов: в небе до 35 БпЛА
В Киеве ночью объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. В воздушном пространстве Украины фиксируют до 35 вражеских БПЛА.
В столице Украины объявлена воздушная тревога из - за угрозы атаки вражеских беспилотников .
По предварительным данным, в воздушном пространстве страны находится около 35 БПЛА. Существует риск их применения по разным регионам, в частности, по Киеву.
Жители города призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.
Информация о направлениях движения дронов и возможных последствий атаки уточняется. Оперативные службы работают в усиленном режиме.
Напомним, что ранее РФ подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95 : когда может быть ракетный удар
Вылет вероятнее всего, боевой, поэтому этой ночью есть угроза массированного ракетного удара.