В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов: в небе до 35 БпЛА

Карта воздушных тревог

В столице Украины объявлена воздушная тревога из - за угрозы атаки вражеских беспилотников .

По предварительным данным, в воздушном пространстве страны находится около 35 БПЛА. Существует риск их применения по разным регионам, в частности, по Киеву.

Жители города призывают немедленно пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до отбоя воздушной тревоги.

Информация о направлениях движения дронов и возможных последствий атаки уточняется. Оперативные службы работают в усиленном режиме.

Вылет вероятнее всего, боевой, поэтому этой ночью есть угроза массированного ракетного удара.