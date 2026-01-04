В Киеве объявили воздушную тревогу: власти предупреждают об атаке дронов

В Киеве объявлена воздушная тревога

Утро воскресенья, 4 января, началось для киевлян с сигнала воздушной тревоги. В столице зафиксирована угроза вражеских воздушных атак.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА) в Telegram.

Угроза «Шахедов»

По данным властей, причиной тревоги стала активность вражеских беспилотников.

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА», — говорится в сообщении.

Призыв к киевлянам

Власти просят жителей столицы не пренебрегать собственной безопасностью.

«Призываем жителей города немедленно пройти до ближайших укрытий и оставаться там до завершения тревоги», — подчеркнули в КМВА.

Помните о правилах двух стен, если вы остаетесь дома, и не снимайте работу сил ПВО. Следите за официальными сообщениями об отбое.

Напомним, часть «Шахедов» и дальше прорывает оборону, что приводит к ощутимым разрушениям и проблемам с инфраструктурой. Эксперт объяснил причину и назвал главные проблемы