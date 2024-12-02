В Киеве объявлен первый уровень опасности: что известно

В Киеве предупредили об опасных метеорологических явлениях. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Ближайший час, с содержанием в первой половине дня 2 декабря туман, видимость 200-500 м.", - говорится в сообщении.

Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта.

В Украине в понедельник не ожидаются осадки, однако атмосферные условия усложнят туман и гололед, которые могут создать опасность на дорогах и пешеходных зонах. По всей территории страны будет преобладать облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый, 3-8 м/с.

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