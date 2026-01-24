- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 192
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что грозит
Угроза применения баллистического вооружения Курской области.
В Киеве на ряде областей Украины в субботу, 24 января, по состоянию на 15:37 объявлена воздушная тревога.
Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.
Тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения из Курской области.
«Угроза применения баллистического вооружения из Курской области», — говорится в сообщении Воздушных сил у Telegram.
Кроме того, ВС предупредили об угрозе вражеских дронов, в частности в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!
Отметим, что в Киеве это уже пятая воздушная тревога в сутки.