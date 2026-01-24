ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
192
Время на прочтение
1 мин

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога: что грозит

Угроза применения баллистического вооружения Курской области.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

В Киеве на ряде областей Украины в субботу, 24 января, по состоянию на 15:37 объявлена воздушная тревога.

Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

Тревога объявлена из-за угрозы применения баллистического вооружения из Курской области.

«Угроза применения баллистического вооружения из Курской области», — говорится в сообщении Воздушных сил у Telegram.

Кроме того, ВС предупредили об угрозе вражеских дронов, в частности в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!

Отметим, что в Киеве это уже пятая воздушная тревога в сутки.

Дата публикации
Количество просмотров
192
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie