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- Украина
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В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза
Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве 12 июля раздается воздушная тревога.
Об этом сообщили в КМВА.
В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.
«БпЛА севернее Киева, курс западный», — говорится в сообщении.
Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Киевской, Херсонской, Киовоградской, Житомирской областях, а также АР Крым.
Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1070 солдат, 61 артсистему. Общие боевые потери врага — 103269 человек.