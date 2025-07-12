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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Киеве объявлена воздушная тревога: какая угроза

Власти призывают находиться в безопасных местах.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Тревога

Тревога / © ТСН.ua

В Киеве 12 июля раздается воздушная тревога.

Об этом сообщили в КМВА.

В Воздушных Силах Украины также сообщили об угрозе ударных БПЛА.

«БпЛА севернее Киева, курс западный», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога также раздается в Черниговской, Сумской, Донецкой, Луганской, Киевской, Херсонской, Киовоградской, Житомирской областях, а также АР Крым.

/ © Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

Напомним, за минувшие сутки Россия потеряла на фронте 1070 солдат, 61 артсистему. Общие боевые потери врага — 103269 человек.

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